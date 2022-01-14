الفراعنة يتحركون
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قام فنان قبرصي بعمل رصد تخيلي لعدد من الملوك والملكات في مصر القديمة، حيث أعاد تشكيل وجوهم ليبدو أقرب إلى الحقيقة.
واستخدم الفنان القبرصي بعض التقنيات التي أدت إلى تحويل وجوه التماثيل المصرية إلى شخصيات قد تكون أقرب إليهم في الحقيقة.
وعمل الفنان على تحويل وجوه الملوك والملكات مثل "إخناتون - حتشبسوت - كليوبترا - رمسيس الثاني - أمنحوتب الأول - أحمس نفرتاري - أمنحوتب الثالث - وزوجته تي - نفرتيتي - أحمس الأول - تحتمس الثالث - وتمثال الكاتب الجالس".
المصدر: RT
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