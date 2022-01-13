لقطات جديدة من قمع الاحتجاجات في النقب

أظهرت لقطات جديدة عمليات قمع الجيش الإسرائيلي للاحتجاجات في النقب وأكدت المصادر ل"آرتي" عن وقوع إصابات جديدة بين المتظاهرين اليوم الخميس.

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المصدر: RT