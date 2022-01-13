لقطات جديدة من قمع الاحتجاجات في النقب

تاريخ النشر:13.01.2022 | 14:27 GMT | فيديوهات
أظهرت لقطات جديدة عمليات قمع الجيش الإسرائيلي للاحتجاجات في النقب وأكدت المصادر ل"آرتي" عن وقوع إصابات جديدة بين المتظاهرين اليوم الخميس.
المصدر: RT
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