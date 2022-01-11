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لقطات جديدة من مناورات درع الإمارات

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نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لقطات جديدة من تمرين "درع الإمارات المشترك 50" للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية المستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي.

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شاهد.. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين للدفاع عن حدود الدولة برا وبحرا وجوا
شاهد.. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين للدفاع عن حدود الدولة برا وبحرا وجوا

المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية

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