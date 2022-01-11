لقطات جديدة من مناورات درع الإمارات
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نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لقطات جديدة من تمرين "درع الإمارات المشترك 50" للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية المستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي.
اختتام اليوم الثاني للتمرين المشترك #درع_الامارات_50 🇦🇪 #جنودنا_البواسل فخر القوات المسلحة 50 عام وهم كالحصن المنيع براً وبحراً وجواً .. جاهزية عالية في كل الأوقات والظروف pic.twitter.com/p3enJek8vy— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 9, 2022
المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية
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