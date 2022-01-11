لقطات جديدة من مناورات درع الإمارات

اختتام اليوم الثاني للتمرين المشترك #درع_الامارات_50 🇦🇪 #جنودنا_البواسل فخر القوات المسلحة 50 عام وهم كالحصن المنيع براً وبحراً وجواً .. جاهزية عالية في كل الأوقات والظروف pic.twitter.com/p3enJek8vy