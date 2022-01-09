عرض عسكري لطالبان بمعدات أمريكية

نظمت حركة "طالبان" اليوم الأحد عرضا عسكريا في مدينة هرات الأفغانية بإشراك عربات همفي العسكرية وشاحنات مدرعة أمريكية الصنع. وسبق أن تم التبرع بهذه المركبات للجيش الأفغاني.

المصدر: AP