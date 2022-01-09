عرض عسكري لطالبان بمعدات أمريكية
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نظمت حركة "طالبان" اليوم الأحد عرضا عسكريا في مدينة هرات الأفغانية بإشراك عربات همفي العسكرية وشاحنات مدرعة أمريكية الصنع. وسبق أن تم التبرع بهذه المركبات للجيش الأفغاني.
المصدر: AP
نظمت حركة "طالبان" اليوم الأحد عرضا عسكريا في مدينة هرات الأفغانية بإشراك عربات همفي العسكرية وشاحنات مدرعة أمريكية الصنع. وسبق أن تم التبرع بهذه المركبات للجيش الأفغاني.
المصدر: AP
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