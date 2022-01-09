 
مباشر

عرض عسكري لطالبان بمعدات أمريكية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4tk

نظمت حركة "طالبان" اليوم الأحد عرضا عسكريا في مدينة هرات الأفغانية بإشراك عربات همفي العسكرية وشاحنات مدرعة أمريكية الصنع. وسبق أن تم التبرع بهذه المركبات للجيش الأفغاني.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا