لحظة تفجير ملعب في الولايات المتحدة
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هدمت جامعة ولاية أوريغون الجانب الغربي من ملعب ريزير كجزء من مشروع إعادة بناء بقيمة تصل إلى 153 مليون دولار.
وتجمع حشد من الناس لمشاهدة الانفجار الداخلي صباح يوم الجمعة والذي تم أيضًا بثه مباشرة من زوايا متعددة. وانهار الهيكل الضخم جراء التفجير المتحكم به في غضون ثوان.
ومن المقرر افتتاح الاستاد الجديد قبل موسم كرة القدم في عام 2023.
المصدر: AP
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