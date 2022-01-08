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إتلاف 22 طنا من المخدرات في باكستان

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أتلفت هيئة مكافحة المخدرات الباكستانية في مدينة كراتشي اليوم الجمعة عشرات الأطنان من المخدرات والمشروبات الكحولية غير المشروعة.

وأحرقت الهيئة أكثر من 22 طناً من المخدرات من بينها 264 كيلوغراما من الهيروين ودفنت مواد كيميائية مهربة تم ضبطها في عام 2021. كما أتلفت أكثر من 2000 زجاجة من المشروبات الكحولية غير المشروعة.

المصدر: AP

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