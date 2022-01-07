مشاهد لعملية مكافحة الإرهاب في كازاخستان
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أظهرت لقطات عملية القبض على عدد من المسلحين الذين شاركوا في المظاهرات من قبل شرطة مدينة ألماتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في كازاخستان.
المصدر: وكالات
أظهرت لقطات عملية القبض على عدد من المسلحين الذين شاركوا في المظاهرات من قبل شرطة مدينة ألماتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في كازاخستان.
المصدر: وكالات
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