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مشاهد لعملية مكافحة الإرهاب في كازاخستان

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أظهرت لقطات عملية القبض على عدد من المسلحين الذين شاركوا في المظاهرات من قبل شرطة مدينة ألماتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في كازاخستان.

المصدر: وكالات

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