قافلة من المعدات العسكرية وقوات المظليين التابعة لروسيا تتجه إلى المطار لإرسالها إلى كازاخستان
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قافلة من المعدات العسكرية ووحدات خاصة لقوات المظليين تتجه إلى مطار عسكري بمقاطعة موسكو لإرسالها إلى كازاخستان كجزء من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وسبق أن أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.
وضمت قوات حفظ السلام وحدات من المظليين الروس، وقالت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إن طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية بدأت بعملية إنزال في كازاخستان.
المصدر: وكالات
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