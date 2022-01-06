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وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان

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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوثق وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا لحفظ السلام إلى كازاخستان
الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا لحفظ السلام إلى كازاخستان

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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