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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوثق وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية