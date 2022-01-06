تاريخ النشر:06.01.2022 | 21:34 GMT | فيديوهات
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوثق وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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