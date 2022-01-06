آلاف الإيرانيين يشاركون في مراسم تشييع 250 جنديا قضوا خلال الحرب مع العراق

شارك آلاف الإيرانيين اليوم الخميس في طهران بمراسم تشييع رفات 150 جنديا إيرانيا من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، عُثر عليها مؤخرا.

وتجمع المشيعون أمام جامعة طهران وانطلقوا من هناك سيرا على الأقدام باتجاه مقبرة "جنة الزهراء".

وشهدت مدن أخرى في البلاد تنظيم فعاليات مماثلة لتشييع جثامين 250 قتيلا إيرانيا. وأقيمت المراسم في أسبوع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

المصدر: رابتلي