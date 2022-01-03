لقطات جوية للسفينة الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين

أظهرت لقطات جوية بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة "أنصار الله" طوافات وشاحنات ومركبات أخرى على متن سفينة سفينة الشحن (روابي) الإماراتية التي اختطفت قبالة ميناء الحديدة.

وسبق أن أكد الحوثيون احتجازهم سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة مضيفا أن قواتهم كانت قد تراقب السفينة خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: AP