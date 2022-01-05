تدريبات عسكرية صربية بمشاركة أنظمة "كورنيت" الروسية

حضر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تدريبات عسكرية بالقرب من العاصمة بلغراد استخدمت فيها أنظمة "كورنيت" الصاروخية الروسية الصنع المضادة للدبابات التي سلمتها موسكو مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال فوتشيتش: "أنا مسرور لأن جنودنا سعداء بشراء كورنيت من روسيا التي ربما أن تكون أحد أفضل الأسلحة المضادة للدبابات في العالم"، مضيفا أن "كورنيت" أداة دفاعية مهمة لردع أي جهة عن أي عدوان محتمل ضد صربيا.

يذكر أن صربيا تعتبر أكبر مستورد للأسلحة الروسية في أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة قدمت روسيا لصربيا 30 دبابة محدثة من نوع "تي 72 إم إس" و30 عربة مدرعة "بي إر دي إم-2" و7 مروحيات من نوع "مي 17" و"مي 35"، و6 مقاتلات من نوع "ميغ 29".

المصدر: وكالات