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يهود أرثوذكس يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

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نظم عدد من أبناء الجالية اليهودية الأرثوذكسية في نيويورك الأمريكية مظاهرة تضامنية مع فلسطين احتجاجا على ممارسات الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك على خلفية دعوات بعض السياسيين الإسرائيليين إلى إقامة مسيرة نحو بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

المصدر: رابتلي

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