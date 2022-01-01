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مشاهد لاستقبال مدريد العام الجديد 2022

فيديوهات

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أظهر فيديو من ساحة بويرتا دي سول وسط العاصمة الإسبانية مدريد استقبال العاصمة الإسبانية العام الجديد في ظل القيود المفروضة لمنع انتشار كرورنا.

المصدر: أ.ب.

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