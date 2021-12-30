نشرت الدفاع الإماراتية على حسابها في "تويتر" لقطات من منافسات المشاة والرماية في القوات المسلحة الإماراتية حضرها نائب رئيس أركان الجيش عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

وجرت المنافسات ضمن فعاليات أقامتها وزارة الدفاع لمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة.

المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية