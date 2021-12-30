بالفيديو.. رقصة قديروف المفاجئة
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف يمشي مع مرافقيه في أحد المتاجر وينضم فجأة لاحتفال جارٍ هناك ويرقص مع مغنية.
المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف يمشي مع مرافقيه في أحد المتاجر وينضم فجأة لاحتفال جارٍ هناك ويرقص مع مغنية.
المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
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