بالفيديو.. رقصة قديروف المفاجئة

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف يمشي مع مرافقيه في أحد المتاجر وينضم فجأة لاحتفال جارٍ هناك ويرقص مع مغنية.

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي