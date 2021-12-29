 
مباشر
عاجل
العاهل السعودي: لم نتوان ونتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967

بالفيديو.. بوتين ولوكاشينكو يشاركان في مباراة الهوكي على الجليد في سان بطرسبورغ

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2jv

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في مباراة الهوكي على الجليد بعد محادثاتهما في سان بطرسبورغ الروسية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر.

وفاز فريق الرئيسين في المباراة بـ18 هدفا مقابل 7 أهداف للفريق المنافس.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا