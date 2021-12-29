بالفيديو.. بوتين ولوكاشينكو يشاركان في مباراة الهوكي على الجليد في سان بطرسبورغ
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في مباراة الهوكي على الجليد بعد محادثاتهما في سان بطرسبورغ الروسية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر.
وفاز فريق الرئيسين في المباراة بـ18 هدفا مقابل 7 أهداف للفريق المنافس.
المصدر: RT
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