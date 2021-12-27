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بالفيديو.. نفوق آلاف الطيور في إسرائيل

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نشرت إدارة الحدائق في إسرائيل لقطات من منطقة سهل الحولة الزراعية توثق نفوق آلاف طيور الكركي المهاجرة وذلك بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

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المصدر: أ.ب.

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