بالفيديو.. نفوق آلاف الطيور في إسرائيل

نشرت إدارة الحدائق في إسرائيل لقطات من منطقة سهل الحولة الزراعية توثق نفوق آلاف طيور الكركي المهاجرة وذلك بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

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المصدر: أ.ب.