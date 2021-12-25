قافلة الميلاد تعود إلى بيت لحم

تجمّع الأهالي والمتفرجون يوم الجمعة لحضور موكب ميلاد المسيح السنوي في كنيسة القديسة كاترين بعد إلغائه العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19.

ونظّم أفراد الكشافة الفلسطينية مسيرة بالأعلام باتجاه ساحة المهد وهم يقرعون الطبول ويعزفون المزامير وسط حشود اجتمعت لمشاهدة العرض.

المصدر: رابتلي