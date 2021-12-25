عمدة مقاطعة بريمور الروسية يستحم على الجليد في درجة حرارة 25 تحت الصفر

نشر عمدة مقاطعة برموري الروسية، أوليغ كوجيمياكو، مقطع فيديو وهو يستحم مع مجموعة من المواطنين في مياه الجليد بدرجات حرارة بلغت 25 تحت الصفر.

وقال عمدة بريمور على صفحته في "إنستغرام" إن درجة الحرارة كانت 25 درجة مئوية تحت الصفر بالخارج، و"بفعل رياح البحر والرطوبة بات وكأنها 33 تحت الصفر".

المصدر: RT