عمدة مقاطعة بريمور الروسية يستحم على الجليد في درجة حرارة 25 تحت الصفر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1dx
نشر عمدة مقاطعة برموري الروسية، أوليغ كوجيمياكو، مقطع فيديو وهو يستحم مع مجموعة من المواطنين في مياه الجليد بدرجات حرارة بلغت 25 تحت الصفر.
وقال عمدة بريمور على صفحته في "إنستغرام" إن درجة الحرارة كانت 25 درجة مئوية تحت الصفر بالخارج، و"بفعل رياح البحر والرطوبة بات وكأنها 33 تحت الصفر".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.