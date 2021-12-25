سفينة حربية فرنسية ترسو في ميناء أوديسا الأوكراني

دخلت السفينة الحربية الفرنسية أوفيرني D654 ميناء أوديسا، حيث رصدت وكالة رابتلي اليوم الجمعة السفينة الراسية ترفع علمي فرنسا وأوكرانيا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن هذه هي السفينة العاشرة التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تصل إلى أوديسا في هذا العام. وتبحر سفينة Auvergne D654 في البحر الأسود اعتبارًا من 14 ديسمبر وستبقى في أوديسا حتى 28 ديسمبر.

المصدر: رابتلي