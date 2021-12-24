أضرار في صنعاء جراء غارات التحالف العربي

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تضرَّر طريق ونفق مروري يوم الخميس في صنعاء إثر غارات جوية نفّذها التحالف العربي.

وأظهرت لقطات مصورة مكان وقوع الصواريخ على طريق يقع فوق نفق تعرّض لأضرار.

وقال التحالف إنه استهدف معسكرا يحتوي أسلحة تابعا للحوثيين وأن الغارات هي رد على هجوم بطائرات مسيرة رُصدت شمال اليمن.

المصدر: رابتلي