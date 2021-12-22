القوات الأوكرانية تحفر خنادق مضادة للدبابات على الحدود مع روسيا
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نشرت هيئة حرس الحدود الأوكرانية مقطع فيديو اليوم الأربعاء يظهر إقامة خنادق مضادة للدبابات على حدود البلاد مع روسيا.
المصدر: AP
نشرت هيئة حرس الحدود الأوكرانية مقطع فيديو اليوم الأربعاء يظهر إقامة خنادق مضادة للدبابات على حدود البلاد مع روسيا.
المصدر: AP
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