باكستان تختبر صاروخ كروز من طراز بابور
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أجرى الجيش الباكستاني تجارب ناجحة لإطلاق نسخة جديدة لصاروخ كروز محلي الصنع من طراز بابور اليوم الثلاثاء.
وحسب بيان الجيش الباكستاني الصادر في هذا الشأن فإن مدى تحليق الصاروخ يبلغ أكثر من 900 كيلومتر ما ضاعف العدد بالنسبة للنسخة السابقة للصاروخ من هذا الطراز.
المصدر: AP
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