الجيش التايواني يجري مناورات الدبابات بالذخيرة الحيّة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0ar
أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء تهدف إلى اختبار الاستعداد القتالي والقوة النارية لقواته.
وأطلقت عدة دبابات طلقات نارية بالذخيرة الحية ردا على غزو العدو المفترض من البحر في ميادين الرماية العسكرية في ساحة كينغزيكاو للتدريب في سينجو.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.