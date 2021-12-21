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الجيش التايواني يجري مناورات الدبابات بالذخيرة الحيّة

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أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء تهدف إلى اختبار الاستعداد القتالي والقوة النارية لقواته.

وأطلقت عدة دبابات طلقات نارية بالذخيرة الحية ردا على غزو العدو المفترض من البحر في ميادين الرماية العسكرية في ساحة كينغزيكاو للتدريب في سينجو.

المصدر: AP

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