الكاظمي يزور إربيل بعد هجمات داعش
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وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى كردستان العراق اليوم الأربعاء في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها مسلحو تنظيم داعش في المنطقة.
وكان في استقباله رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حيث ناقش الطرفان
تعزيز التعاون الأمني بعد الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
المصدر: وكالات
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