عرض مومياء فريدة مكبلة أمام الملأ

عرض علماء الآثار أمام الجمور مومياء غريبة مكبلة بالكامل بالحبال التي عثر عيلها في مقبرة تحت الأرض بمنطقة كاجاماركويلا على بعد 25 كيلومترا شرقي العاصمة البيروفية ليما الأسبوع الماضي

وحسب معلومات أولية فإن المومياء تعود لرجل يبلغ من العمر 18-22 عامًا توفي بين 800 إلى 1200 عام.

واكتشف علماء الآثار المومياء التي كان جسدها مقيدا بالكامل بالحبال في المقبرة التي يبلغ طولها 3 أمتار وعمقها 1.4 متر.

المصدر: AP