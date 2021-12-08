الجيش الإسرائيلي يكشف عن السياج المكتمل الفاصل مع قطاع غزة

أعلنت إسرائيل عن انتهاء بناء الجدار الفاصل بطول 65 كيلومترا، بُني على طول قطاع غزة واستغرق تشييده 3 سنوات ونصف السنة.

ويشتمل السياج على مكون تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار وحاجز بحري وأنظمة رادار وغرف قيادة وتحكم، وكلها تهدف إلى السيطرة على التسلل من القطاع إلى إسرائيل.

المصدر: وكالات