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تصاعد أعمدة الدخان في سماء صنعاء عقب قصف التحالف العربي

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أظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة اليمنية صنعاء، في أعقاب غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع تعود لمقاتلين حوثيين.

وتأتي الضربات بعد أنباء عن صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على السعودية، بما فيها صاروخ وصل إلى سماء الرياض.

المصدر: رابتلي

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