بايدن يعرب عن سعادته لرؤية بوتين والأخير يبتسم - فيديو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، مشيرا إلى أنه سعيد برؤيته مرة أخرى.

وقال بايدن مبتسما في بداية القمة الثنائية عبر الفيديو: "سعيد أن أراك مرة أخرى.. لم نتمكن في المرة الأخيرة من الاجتماع في قمة مجموعة العشرين، آمل أن نلتقي وجها لوجه في المرة القادمة".

من جهته، استقبل بوتين بايدن بابتسامة في بداية القمة.

ويناقش الرئيسان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأمن الاستراتيجي والأزمة الأوكرانية وأفغانستان ونووي إيران، حسب ما صرح به الكرملين والبيت الأبيض في وقت سابق.

المصدر: RT