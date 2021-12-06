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رياح شديدة تكاد تطرح البابا فرنسيس أرضا

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فقد البابا فرنسيس توازنه لفترة وجيزة أثناء صعوده إلى الطائرة بسبب الرياح الشديدة التي هبت على أثينا خلال مغادرته اليونان.

واختتم البابا فرنسيس زيارته إلى اليونان اليوم الاثنين بلقاء مع طلاب مدرسة كاثوليكية في أثينا، حيث حث الشبان على متابعة أحلامهم وعدم الاكتفاء باللقاءات الافتراضية.

المصدر: AP

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