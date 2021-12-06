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رماد بركاني يغطي جزيرة إندونيسية

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أظهرت لقطات جديدة مصورة في جزيرة جاوة الإندونيسية شوارع وأبنية مكتسية بطبقة سميكة من الرماد، فيما ألحق ثوران بركان سيميرو أضرارا ببعضها الآخر.

وشُوهد سكان المنطقة يُبعدون ماشيتهم قبل انتقالهم إلى ملاجئ قريبة.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بأن الكارثة أودت بحياة 14 شخصا وإصابة 56 آخرين، وهم في حالة حرجة.

كما أكد المجلس الوطني لإدارة الكوارث في أندونيسيا نقل زهاء 1300 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

المصدر: رابتلي

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