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شاهد.. الرياح العاتية وآثارها في اسطنبول

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ضربت العاصفة القوية مدينة اسطنبول التركية ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأظهرت لقطات متداولة الرياح العاتية المدمرة وآثارها في المدينة.

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تركيا تعلن مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء رياح عاتية في اسطنبول
تركيا تعلن مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء رياح عاتية في اسطنبول

المصدر: رابتلي

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