شاهد.. الرياح العاتية وآثارها في اسطنبول

تاريخ النشر:30.11.2021 | 14:09 GMT | فيديوهات
ضربت العاصفة القوية مدينة اسطنبول التركية ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأظهرت لقطات متداولة الرياح العاتية المدمرة وآثارها في المدينة.
المصدر: رابتلي
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