شاهد.. الرياح العاتية وآثارها في اسطنبول

ضربت العاصفة القوية مدينة اسطنبول التركية ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأظهرت لقطات متداولة الرياح العاتية المدمرة وآثارها في المدينة.

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المصدر: رابتلي