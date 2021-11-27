رئيس الوزراء الياباني يقود دبابة

زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا،اليوم السبت، قاعدة عسكرية رئيسية بمعسكر أساكا في شمال طوكيو، حيث التقى بعسكريين وقاد دبابة.

وتعهد كيشيدا بإنشاء قوة دفاع ذاتي أقوى لحماية البلاد وسط "تهديدات" متزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

وخطب كيشيدا بصفته القائد الأعلى لأول مرة خلال استعراض لقوات الدفاع الذاتي في قاعدة عسكرية بمعسكر أساكا، حيث تجمع نحو 800 جندي لإجراء الاستعراض.

المصدر: وكالات