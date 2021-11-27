أكثر من 40 مهاجرا يعودون إلى العراق بعد احتجازهم في ليبيا

عاد أكثر من 40 عراقياً إلى إلى ديارهم في العراق من ليبيا يوم الجمعة ضمن عملية ترحيل نظمتها حكومة إقليم كردستان العراق.

وسافر المهاجرون العراقيون من بنغازي الليبية إلى القاهرة قبل أن تهبط طائرتهم في مطار السليمانية الدولي.

وأعيد المهاجرون العراقيون إلى بلادهم بعد احتجازهم لمدة شهرين من قبل القوات الموالية المشير خليفة حفتر في بنغازي.

المصدر: AP