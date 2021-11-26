أستراليا ترسل قواتها إلى جزر سليمان
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أرسلت أستراليا قوات إلى جزر سليمان في 25 نوفمبر لمساعدة السلطات المحلية في السيطرة على الاحتجاجات الضخمة والاضطرابات المستمرة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافارى، طلب منه مساعدة قوات حفظ السلام في إطار المعاهدة الأمنية التي وقعتها البلاد مع أستراليا في عام 2017.
وتأتي هذه التصريحات وسط أنباء حول أعمال شغب اندلعت في عاصمة جزر سليمان، هانيارا، حيث حاول متظاهرون اقتحام مبنى البرلمان احتجاجا على رفض رئيس وزراء البلاد، ماناسيه سوغافارى، الاستقالة.
المصدر: وكالات
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