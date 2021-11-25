أصحاب المحال التجارية في ديار بكر يحتجون على خلفية انهيار الليرة التركية
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نظمت مجموعة من التجار في مدينة ديار بكر شرقي تركيا وقفة احتجاجية ضد الحكومة التركية، وذلك على خلفية تراجع غير مسبوق لليرة التركية أمام الدولار.
وتظهر اللقطات المصورة، إحراق التجار دولارات مزيفة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: رابتلي
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