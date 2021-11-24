انهيار رصيف خلال عرض ميلادي في البرازيل

أصيب أكثر من 30 شخصا يوم الاثنين جرا انهيار رصيف أدى لسقوطهم في نهر مجاور بمدينة جوينفيل جنوب البرازيل ، حيث تم نقل 21 بالغا و12 طفلا إلى المستشفيات المحلية.

ووقع الحادث خلال احتفالات بعيد الميلاد حيث علقت السلطات المحلية الاحتفالات لمدة 40 دقيقة، قام رجال الإنقاذ خلالها بعملية انتشال ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وحسب المسؤولين فإن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات خطيرة بين الجرحى وتجري الآن تحقيقات لتحديد أسباب انهيار الرصيف.

المصدر: وكالات