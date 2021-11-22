شاهد.. سوريون يرشقون دورية أمريكية بالحجارة ويمنعونها من المرور

شوهد أطفال وأهالي قرية حامو جنوب القامشلي صباح اليوم الاثنين يرشقون دورية أمريكية بالحجارة في محاولة منهم لمنعها من المرور على أطراف قريتهم.

وأفادت وكالة "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن "رتلا مؤلفا من ثلاث مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لميليشيا "قسد" حاول عبور الطريق الدولي والمرور قرب القرية بتمام الساعة السادسة من صباح اليوم فقام الأهالي باعتراض الرتل ورشقه بالحجارة وطردوه من المنطقة".

المصدر: "سانا" + RT