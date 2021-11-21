بالفيديو.. انهيارات صخرية تغلق طريقا في الأردن

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من الأردن تظهر إغلاق طريق "ذيبان - الموجب - الكرك" نتيجة انهيارات صخرية.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية في بيان صحفي إن كوادرها التابعة لمديريتي مادبا والكرك وصلت لموقع الانهيار والعمل جار على إزالة العوائق الترابية والصخرية لإعادة فتح الطريق.

المصدر: تويتر