بالفيديو.. انهيارات صخرية تغلق طريقا في الأردن
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من الأردن تظهر إغلاق طريق "ذيبان - الموجب - الكرك" نتيجة انهيارات صخرية.
الاشغال: اغلاق طريق #ذيبان - الموجب - الكرك نتيجة انهيارين صخريين##الاردنpic.twitter.com/tbK9YBHoRP— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) November 21, 2021
وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية في بيان صحفي إن كوادرها التابعة لمديريتي مادبا والكرك وصلت لموقع الانهيار والعمل جار على إزالة العوائق الترابية والصخرية لإعادة فتح الطريق.
المصدر: تويتر
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