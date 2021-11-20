محتجون على قيود كورونا يحولون وسط مدينة هولندية إلى جهنم
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تحولت مظاهرات نظمها محتجون على قيود كوفيد-19 في مدينة روتردام الهولندية الليلة الماضية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة التي أطلقت عيارات تحذيرية، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
NETHERLANDS 🇳🇱— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 19, 2021
#Rotterdampic.twitter.com/NwN9HTNGkF
BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0— BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021
Heavy riots in the city centre of #Rotterdam. pic.twitter.com/FpaYQm6FFe— NewsBlog (@newsblogmedia) November 19, 2021
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