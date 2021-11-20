محتجون على قيود كورونا يحولون وسط مدينة هولندية إلى جهنم

تحولت مظاهرات نظمها محتجون على قيود كوفيد-19 في مدينة روتردام الهولندية الليلة الماضية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة التي أطلقت عيارات تحذيرية، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

NETHERLANDS 🇳🇱

#Rotterdampic.twitter.com/NwN9HTNGkF — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 19, 2021

BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0 — BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021

Heavy riots in the city centre of #Rotterdam. pic.twitter.com/FpaYQm6FFe — NewsBlog (@newsblogmedia) November 19, 2021