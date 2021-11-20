 
مباشر

محتجون على قيود كورونا يحولون وسط مدينة هولندية إلى جهنم

فيديوهات

محتجون على قيود كورونا يحولون وسط مدينة هولندية إلى جهنم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrzl

تحولت مظاهرات نظمها محتجون على قيود كوفيد-19 في مدينة روتردام الهولندية الليلة الماضية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة التي أطلقت عيارات تحذيرية، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا