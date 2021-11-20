فيديو إنقاذ أبقار خلال فيضان في كندا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrqf
نشرت بعض وسائل الإعلام، شريط فيديو ظهر فيه سكان من مدينة أبوتسفورد الكندية، وهم ينقذون بعض الأبقار من مياه الفيضانات.
واستخدم السكان المحليون، الزلاجات النفاثة والقوارب البخارية الصغيرة لمساعدة هذه الحيوانات على السباحة والوصول إلى مكان آمن.
Фермеры из канадского города Абботсфорд спасают коров от наводнения. Местные жители используют водные мотоциклы и небольшие моторные лодки, чтобы на веревках помогать животным плыть в безопасное место. pic.twitter.com/k8MHRFWXCq— Известия (@izvestia_ru) November 19, 2021
المصدر: IZ.RU
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.