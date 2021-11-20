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فيديو إنقاذ أبقار خلال فيضان في كندا

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فيديو إنقاذ أبقار خلال فيضان في كندا
Sputnik
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نشرت بعض وسائل الإعلام، شريط فيديو ظهر فيه سكان من مدينة أبوتسفورد الكندية، وهم ينقذون بعض الأبقار من مياه الفيضانات.

واستخدم السكان المحليون، الزلاجات النفاثة والقوارب البخارية الصغيرة لمساعدة  هذه الحيوانات على السباحة والوصول إلى مكان آمن. 

المصدر: IZ.RU

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