يوسين بولت يقود سباق عائلي على هامش معرض إكسبو دبي
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شارك بطل العالم لـ 11 مرة وصاحب 8 ميداليات ذهبية أولمبية، العدّاء يوسين بولت، اليوم السبت، في سباق عائلي للركض على هامش معرض إكسبو 2020 دبي.
وأحاط حراس أمنيون بالعداء بولت طوال السباق إثر محاولة الكثير من الناس التقاط الصور مع البطل، فيما مُنح بعض المشاركين فرصة للقاء العداء الشهير.
المصدر: رابتلي
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