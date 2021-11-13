"هالك الإيراني" يتدرب للنزال مع "أخطر رجل على الكوكب"
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نشر ساجد الغريبي الملقب بـ"هالك الإيراني" فيديو على حسابه الرسمي في انستغرام، يوثق تدريباته قبيل النزال مع البريطاني مارتن فورد الملقب بـ "أخطر رجل على الكوكب".
وكتب هالك تعليقا على الفيديو: "نعم، هذا أمر شخصي. أنت، بأسنانك البيضاء والكثير من الرعاة من ناحية، وأنا مع المعجبين الأعزاء من جميع أنحاء العالم الذين يدعمونني ويحفزونني من ناحية أخرى. الظروف المختلفة ليست مهمة. حتى لو كانت لدي أسوأ الظروف لكن لا يتوقف هالك أبدًا. نراكم في 2 أبريل."
وتستضيف حلبة "O2 أرينا" في لندن النزال الملحمي في أبريل المقبل.
المصدر: instagram
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