تشكل دلتا جديدة من حمم بركان لا بالما

بعد وصول حمم بركان كومبري فييخا الثائر في جزيرة لا بالما في إسبانيا إلى الخط الساحلي الأربعاء، تشكلت دلتا ثانية من الحمم البركانية إلى الجنوب من واحدة أخرى تشلكت سابقا.

وشهدت الجزيرة أيضا عدة ثورات بركانية بدرجات متفاوتة يوم الأربعاء، مع استمرار النشاط الزلزالي حتى يوم الخميس.

ومنذ ثوران البركان في 19 سبتمبر دمرت الحمم ما يقرب من ألف هكتار من الأراضي.

المصدر: رابتلي