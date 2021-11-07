 
مباشر

اليونان.. خراطيم المياه لإطفاء ثورة رجال الإطفاء

فيديوهات

اليونان.. خراطيم المياه لإطفاء ثورة رجال الإطفاء
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roet

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاج نظمه في أثينا رجال إطفاء يعملون وفقا لعقود قصيرة الأجل أو موسمية، للمطالبة بتثبيتهم في وظائف دائمة.

واحتجزت الشرطة 5 من المتظاهرين الذين سدوا الطريق في شارع رئيسي أمام مبنى الدفاع المدني، للتعبير عن استيائهم من إهمال الحكومة لهم بعد أن وصفوا بـ"الأبطال" لجهودهم في إخماد حرائق الغابات الهائلة الصيف الماضي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا