اليونان.. خراطيم المياه لإطفاء ثورة رجال الإطفاء

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاج نظمه في أثينا رجال إطفاء يعملون وفقا لعقود قصيرة الأجل أو موسمية، للمطالبة بتثبيتهم في وظائف دائمة.

واحتجزت الشرطة 5 من المتظاهرين الذين سدوا الطريق في شارع رئيسي أمام مبنى الدفاع المدني، للتعبير عن استيائهم من إهمال الحكومة لهم بعد أن وصفوا بـ"الأبطال" لجهودهم في إخماد حرائق الغابات الهائلة الصيف الماضي.

Greece - Greek police are using water cannon and tear gas to suppress a demonstration by firefighters in Athens demanding more staff and better working conditions. pic.twitter.com/LhTnloxoP2 — Giddywids (@Giddywids) November 7, 2021

المصدر: وكالات