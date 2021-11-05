بالفيديو من فلوريدا.. رجل يقفز من جسر بعد فشل هروبه من الشرطة بسيارة مسروقة

أظهر فيديو من مدينة فورت-مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية لحظات هوليودية لنهاية مطاردة شرطة لسيارة "فان" مسروقة حيث قفز سائقها من جسر إلى نهر بعد اصطدام السيارة بحواجز أمنية.

وجاء في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن المطاردة بدأت بعد محاولة الشرطة إيقاف سيارة مسروقة داخل مدينة فورت-مايرز لكنها توجهت إلى جسر "إيديسون" شمال المدينة. وكما أظهر الفيديو انحرفت السيارة هناك واصطدمت بحواجز أمان، فهرب رجل منها وبعد تردد قصير قفز من الجسر إلى نهر "كالوزاتشي" من ارتفاع نحو 17 مترا. وتم نقل الرجل إلى المستشفى بعد الحادث ويواجه حاليا تهمة سرقة سيارة.

المصدر: أ.ب.