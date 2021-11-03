بالفيديو.. صاروخ صيني يحمل إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد
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أطلقت الصين اليوم الأربعاء مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد، وأفادت وكالة "سي سي تي في" أن الإطلاق تم بنجاح.
ويذكر أن الأقمار الصناعية، وهي أعضاء من عائلة Yaogan-32، تم إطلاقها إلى المدار بصاروخ حامل من طراز Long March-2C.
المصدر: CCTV
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