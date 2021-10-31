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مقاتلات إسرائيلية ومصرية وسعودية وبحرينية ترافق قاذفة أمريكية فوق الشرق الأوسط

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نشرت القوات الجوية الأمريكية صورا توثق تحليق قاذفتها الإسراتيجية من طراز B-1B Lancer فوق الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط برفقة مقاتلات إسرائيلية ومصرية وسعودية وبحرينية.

وحلقت القاذفة الأمريكية فوق مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس في مصر.

المصدر: AP

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