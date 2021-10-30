آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الخرطوم يوم السبت، رفضا لانقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأظهرت اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يجوبون الشوارع رافعين الأعلام السودانية وهتفوا دعما لمدنية الحكم ونددوا بإجراءات العزل الأخيرة.

كما أوردت تقارير للجنة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات يوم السبت.

المصدر: رابتلي